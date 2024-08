SONDAGGIO TECNE’ DIRE: FDI 29,1%, PD 24%, FORZA ITALIA E M5S 10,8%, LEGA 8,3%, AVS 6,2%

Il Sondaggio Tecnè Dire, realizzato proprio in occasione degli ultimi giorni di Agosto, con buona parte degli italiani rientrati al lavoro dopo le vacanze, fa segnare, ancora una volta, come primo partito Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto, con una percentuale che, questa volta, supera il 29%. Stabile, ma con mezzo punto in meno rispetto alle rilevazioni di fine Luglio, il Partito Democratico di Elly Schlein con il 24%.

Praticamente appaiate al 10,8% delle intenzioni di voto degli italiani il Movimento 5 Stelle ed anche Forza Italia che, con la battaglia sullo ius scholae, riesce a recuperare mezzo punto percentuale rispetto alla fine di luglio.

La Lega di Matteo Salvini scende all’8,3% come pure continua la discesa di Alleanza Verdi Sinistra con il 6,2%, inferiore rispetto ai numeri ottenuti alle elezioni europee.

Nell’area centrista, invece, Azione di Carlo Calena fa segnare il 2,8% mentre Italia Viva di Matteo Renzi appena il 2,1%