STALLO NEL PD CAMPANO PER PIERO DE LUCA COORDINATORE MA C’E’ IL PIANO B

L’entusiasmo delle ultime giornate, all’interno del Partito Democratico della Campania, per la indicazione di Piero De Luca quale nuovo Coordinatore Regionale del Pd, sembra essersi fermato, dopo alcuni confronti tra la Segreteria Nazionale di Elly Schlein ed alcuni ambienti napoletani del Partito. Sembra, ad oggi, molto complicata la strada che porta ad una candidatura unica per Piero De Luca, con un congresso lampo da celebrare, al piu’ tardi, nella prima decade di settembre. I mal di pancia, infatti, sono aumentati ma c’è da salvaguardare il patto per le Regionali in Campania ed il sostegno del Presidente De Luca sul nome di Roberto Fico: ecco, allora, pronto il Piano B che, secondo alcune voci che arrivano da Roma, potrebbe rinviare il Congresso Regionale del Pd a dopo le Regionali, consentendo, pero’, immediatamente, a Piero De Luca l’ingresso all’interno della segreteria nazionale del Partito Democratico.