STOP AI SINDACI CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE: DIMISSIONI 30 GIORNI PRIMA DEL VOTO

Sarebbe stato raggiunto, all’interno della maggioranza in Consiglio Regionale, l’accordo per la modifica della Legge Elettorale della Regione Campania, nella parte in cui prevedeva l’obbligo, per i Sindaci, di dimettersi 90 giorni prima del voto per essere candidati. Al termine di una serie di riunioni, sotto la pressione del Presidente De Luca e del Gruppo Pd in consiglio regionale, è stata raggiunta una intesa, che sarà formalizzata e votata nel Consiglio Regionale in programma per mercoledi’ 28 Maggio, per ridurre a 30 giorni prima del voto l’obbligo delle dimissioni. In buona sostanza, i Sindaci che intendono partecipare alla prossima tornata elettorale per le Regionali in Campania, non dovranno piu’ rivestire il ruolo di primi cittadini al momento della presentazione delle liste. Per farlo, in caso di dimissioni, sarà necessario, in ogni caso, un iter di almeno 50 giorni, considerato che le dimissioni del Sindaco si perfezionano al 20esimo giorno successivo alla sua presentazione.

