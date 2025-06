STOP DEFINITIVO AL TERZO MANDATO PER I GOVERNATORI: BOCCIATO EMENDAMENTO LEGA

La Commissione Affari Costituzionali del Senato, questa mattina, ha respinto l’emendamento, presentato dalla Lega, per consentire il Terzo Mandato ai Presidenti di Regione. Con il voto al Senato si chiude, in maniera definitiva, la lunga vicenda sul Terzo Mandato, iniziata, in Campania, con l’approvazione di una Legge Regionale nel Novembre del 2024, ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale. Tanto per De Luca quanto per Zaia, insieme ad Emiliano, nella prossima tornata elettorale di Autunno, non ci sarà la possibilità di una candidatura diretta.

