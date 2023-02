TEATRO SAN CARLO. DOPO IL NO DELLA REGIONE, ARRIVA L’AIUTO DEL GOVERNO

Ci sarà anche la Farnesina, il Ministero degli Esteri, tra gli sponsor del Teatro San Carlo di Napoli: fuori la Regione, dentro il Governo Meloni, con il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che ha superato vincitore il primo scontro istituzionale con il Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Per garantire il regolare svolgimento di una tournee all’estero, infatti, i fondi privati ed il sostegno del Ministero degli Esteri, guidato dal forzista campano Antonio Tajani, consentiranno al Teatro San Carlo di superare l’ostacolo del no della Regione Campania al nuovo bilancio per la stagione 2023.

