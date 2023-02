MASTELLA IN PRESSING PER LA MOGLIE IN GIUNTA REGIONALE: FUORI CASUCCI ?

Pare che il pressing di Clemente Mastella nei confronti del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si stia intensificando, soprattutto negli ultimi giorni: l’obiettivo è quello di una sostituzione – indolore sotto il profilo politico – all’interno della Giunta Regionale della Campania dove il partito NOI DI CENTRO è, oggi, rappresentato dall’assessore al turismo Casucci. E quest’ultimo, indicato proprio da Mastella all’indomani della vittoriosa campagna elettorale per le Regionali del 2020, dovrebbe dimettersi, secondo i progetti del Sindaco di Benevento, per lasciare posto a Sandra Lonardo, rimasta fuori dal Parlamento alle ultime politiche di settembre 2022. In tutto questo, chiaramente, c’è bisogno della volontà del Presidente De Luca, sempre restìo a semplici rimpasti politici nelle Giunte, forse, anche, preoccupato dall’impatto mediatico dell’ingresso in Giunta di Lady Mastella.

