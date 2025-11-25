TERESA VASTOLA (CASA RIFORMISTA): “GRAZIE DI CUORE PER IL RISULTATO RAGGIUNTO”

“Grazie di cuore! Abbiamo raggiunto uno straordinario risultato: 2.805 voti, conquistati con il mio impegno e con un piccolo ma straordinario gruppo di uomini e donne che ha creduto davvero in questa sfida.”
Lo scrive Teresa Vastola, candidata al Consiglio Regionale con la lista Casa Riformista.
Siamo primi a San Valentino Torio con 782 voti di lista: prima lista e primi anche come preferenze ai candidati.
Un risultato che rende ancora più evidente la forza del nostro progetto e la fiducia che la comunità ha scelto di riporre in noi.
Sono voti liberi, sinceri, nati dalla fiducia e dall’ascolto sul territorio.
Un risultato che dimostra che quando ci si mette il cuore, si può raggiungere qualcosa di grande.