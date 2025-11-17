TERESA VASTOLA (CASA RIFORMISTA): “NOI IL VERO CENTRO DELLA COALIZIONE DI ROBERTO FICO”

“Giorno dopo giorno, in questa appassionante campagna elettorale, l’entusiasmo intorno a Casa Riformista cresce e sono certa che saranno tanti gli elettori a scegliere una forza politica moderata, chiara, concreta che spiega le cose senza urlare e che, oggi, si presenta sul panorama politico regionale come la vera ed unica novità”. Teresa Vastola, candidata al Consiglio Regionale con Casa Riformista, prosegue senza sosta la sua campagna elettorale in tutta la Provincia di Salerno. “Siamo il vero centro della coalizione che sostiene Roberto Fico”, continua Teresa Vastola, “la forza politica in grado di parlare lo stesso linguaggio con le famiglie, i professionisti, i giovani e gli imprenditori. Le nostre, a cominciare da un miglioramento del sistema sanitario regionale, sono proposte concrete e che vanno nella direzione dell’innalzamento della qualità della vita per tutti i cittadini campani”

