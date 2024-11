TERZO MANDATO, EDMONDO CIRIELLI (FDI): “PENSO CHE IL GOVERNO IMPUGNERA’ LA LEGGE REGIONALE”

Penso che sul piano giuridico sia una boutade e immagino che il governo impugnerà la norma”. Così il viceministro agli Affari Esteri e alla cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, intercettato dai cronisti in Transatlantico alla Camera a proposito del via libera da parte del Consiglio regionale della Campania alla proposta di legge che permette al governatore Vincenzo De Luca di candidarsi per un terzo mandato consecutivo alla guida della Regione Campania. “Rientra nella sceneggiata che sta facendo De Luca, per la verità contro il Pd, è tutto un problema loro”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia.

