UNISA. IL VOTO ON LINE SOTTO ACCUSA: SETTE DIPARTIMENTI CHIEDONO IL VOTO IN PRESENZA

E’ già polemica, ad Unisa, in vista del Decreto con il quale, nelle prossime ore, sarà fissata la data delle elezioni per il rinnovo della carica di Rettore. Come anticipato dal quotidiano L’Ora, ben 7 dipartimenti (Farmacia, Medicina, Ingegneria Civile, Chimica, Scienze Politiche, Giurisprudenza), hanno approvato una delibera, indirizzata al Rettore Loia ed alla decana Genny Tortora, con la quale chiedono di modificare il sistema di voto, evitando la modalità on line e da qualunque luogo, ma stabilendo, come avvenuto anche in passato, un seggio unico, con garanzie di riservatezza, all’interno del quale ciascuno degli aventi diritto potrà esprimere il proprio consenso. Niente seggi dislocati in diversi luoghi di Unisa, ma un unico punto elettorale, evitando, in questo modo, condizionamenti e controlli. Il clima è davvero caldo, anzi rovente ed i prossimi giorni, a cominciare da lunedi’ 5 Maggio, si preannunciano ricchi di colpi di scena.

