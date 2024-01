VALENTINO GRANT (LEGA-ID): “ANCHE AD AVEZZANO TANTI IMPRENDITORI AD ASCOLTARCI”

E’ arrivato anche in Abruzzo, ad Avezzano per la precisione, il tour dell’europarlamentare della Lega Valentino Grant che, in tutte le Regioni del Collegio dell’Italia del Sud, sta portando avanti un progetto di informazione sulle opportunità che l’Europa offre alle piccole e medie imprese italiane. Grant, nella giornata di ieri, in una affollata sala, ha illustrato le possibilità che le norme europee offrono a chi, in Italia, intende portare avanti progetti imprenditoriali.

“Anche ad Avezzano, in Abruzzo, terra di eccellenze nell’imprenditoria”, ha sottolineato Grant, “in tanti hanno deciso di ascoltare le nostre proposte, un chiaro segnale di quanta attenzione, oggi ci sia, nei confronti dell’Europa che deve essere vista come un alleato e non come un nemico per il mondo dell’economia. Il nostro tour proseguirà anche nelle prossime settimane, perchè ci sono ancora tanti territori da visitare e tanti imprenditori da incontrare”