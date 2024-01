VALENTINO GRANT (LEGA): UN NUOVO INCONTRO SUI TERRITORI PER LE OPPORTUNITA’ DELLE PMI IN EUROPA

Nuovo appuntamento riservato alle piccole e medie imprese con l’Eurodeputato del gruppo Id Valentino Grant.

Oggi pomeriggio, 29 Gennaio, a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, è in programma un workshop sulle opportunità che l’Europa può offrire alle piccole imprese e ai professionisti.

Al centro dell’incontro temi chiave quali il capitale di rischio, il passaggio generazionale e la rendicontazione della sostenibilità.

Nel titolo del workshop c’è tutto il senso dell’iniziativa: l’Europa per le piccole medie imprese: agevolazioni, opportunità e sfide per il 2024.

L’esponente della Lega può essere un sostegno importante per gli imprenditori sia per il ruolo istituzionale che riveste, è presidente della commissione Bilancio, si per il suo know how, è un manager di lungo corso con grandi successi al suo attivo che lo hanno portato ad essere anche componente del cda di Cassa depositi e prestiti,.