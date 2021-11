VALERIA CIARAMBINO (M5S): “MINACCE ISIS A DI MAIO, PROVA DI SUA AUTOREVOLEZZA”

“Le reiterate minacce dell’Isis a Luigi Di Maio sono la dimostrazione dell’autorevolezza che il nostro ministro degli Esteri ha fatto guadagnare al nostro Paese in questi anni di impegno alla guida della Farnesina. Sono certa che atti intimidatori come questo non scalfiranno Luigi, ma saranno per lui uno sprone per andare avanti con maggiore determinazione. Non possiamo e non dobbiamo farci intimidire. Noi continueremo a essere al fianco del nostro ministro e a sostenere il suo impegno al servizio degli italiani”. Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino.

