VALIANTE E PICARONE: DUE NOMI PER UN SOLO POSTO NEL COLLEGIO MAGGIORITARIO PER IL SENATO

Gianfranco Valiante, Sindaco di Baronissi, contro Franco Picarone, Consigliere Regionale: una sfida all’ultimo minuto per una candidatura nel Collegio Uninominale per il Senato – che ricomprende l’intera provincia di Salerno – nella lista del Partito Democratico. Valiante e Picarone si stanno giocando una partita importante, non tanto per il risultato quanto per il dato elettorale da mostrare ai vertici provinciali del Pd. Per Valiante si apre l’ultimo anno e mezzo di amministrazione comunale e dopo ci sarà lo stop imposto dal secondo mandato; per Picarone, invece, l’ambizione di potersi candidare, nel 2024, alle prossime elezioni Europee. Sullo sfondo, pero’, anche una sfida per il comune di Baronissi dove Valiante, tra qualche tempo, dovrà indicare anche il nome del suo successore, all’interno dell’attuale maggioranza dove siede, come assessore, proprio il nipote del consigliere regionale Franco Picarone. Un intreccio complicato e difficile che, pero’, il Partito Democratico potrebbe risolvere anche in maniera diversa dalle aspettative dei due contendenti, candidando un terzo nome.

