VERSO LA GIUNTA FICO. PIERO DE LUCA INCONTRA I CONSIGLIERI DEL PD ELETTI IN CONSIGLIO REGIONALE

“Voglio rivolgere le mie più sentite congratulazioni ai nuovi consiglieri regionali eletti”. Lo ha scritto in una nota il segretario del PD Campania, l’on. Piero De Luca.

“Ieri, – ha proseguito De Luca – nella sede di Napoli, ho tenuto il primo incontro insieme alla presidente Armato: un momento di dialogo fondamentale che ci ha consentito di tracciare l’indirizzo politico, i punti programmatici e le priorità del lavoro del Pd in Regione Campania.

Siamo pronti a partire: per offrire ai nostri cittadini le risposte che si aspettano, per dare continuità al lavoro svolto e per accompagnare la Campania, il Mezzogiorno e l’intero Paese in un percorso di crescita.

Siamo consapevoli della grande responsabilità che abbiamo. La affronteremo con umiltà, rigore e determinazione.