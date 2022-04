VERSO LE POLITICHE 2023. NEL PD CI SONO I NOMI DI DE LUCA, STRIANESE, PICARONE ED ALFIERI

Per il momento ci sono quattro nomi: nel Partito Democratico della Provincia di Salerno, in vista delle prossime elezioni Politiche del 2023, circolano con insistenza i nomi dei possibili candidati, suddivisi tra Collegi Uninominali e Liste Proporzionali. Si parte dall’uscente Piero De Luca, già ricandidato, come è facile prevedere, come Capolista nella Lista Proporzionale in Provincia di Salerno ed Avellino. La vera sorpresa è il nome di Michele Strianese, Presidente della Provincia in carica, che potrebbe essere candidato nel Collegio Uninominale per la Camera dell’Agro, mentre Franco Alfieri, Sindaco di Capaccio, potrebbe andare nel Collegio Uninominale per la Camera del Cilento. La sfida piu’ complicata toccherebbe, invece, al consigliere regionale Franco Picarone, destinato ad una candidatura sul Collegio Uninominale per il Senato che comprende l’intera provincia di Salerno: 1 milioni di abitanti divisi in 158 comuni.

