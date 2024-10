VESSA & PARTNERS ALL’INIZIATIVA DI MILANO DEL GOVERNO CINESE SUI NUOVI INVESTIMENTI PER ENERGIA GREEN

C’è anche la società Vessa & Partners, leader nel settore della produzione di energia Green, tra i protagonisti dell’incontro, organizzato dal Governo Cinese a Milano, per illustrare i nuovi piani di investimento nel mondo dell’energia compatibile con l’ambiente.

“Su invito del Governo Cinese,” scrive Pasquale Vessa, Ceo di Vessa & Partners, “questa mattina, a Milano, abbiamo partecipato ad un incontro nel quale si è discusso di nuovi investimento nel settore della produzione di energie rinnovabili. Un confronto costruttivo nel corso del quale si è affrontato il grande tema dell’energia, che sarà al centro dell’agenda di tutti i paesi del mondo per i prossimi 30 anni. Con prudenza e con grande attenzione c’è bisogno, oggi, di gettare la basi per una programmazione che ci consenta di non rimanere indietro e di restare, sempre, competitivi con il resto del Mondo.”