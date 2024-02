VIETRI SUL MARE. INIZIATA LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Tra le priorità dell’amministrazione comunale di Vietri sul Mare guidata dal sindaco Giovanni De Simone c’è la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico. In questa ottica s’inserisce l’intervento cominciato in queste ore della sostituzione dei corpi illuminanti a Vietri capoluogo ed in tutte le frazioni, per un investimento totale di € 1.100.000 al netto dell’Iva ed in modalità di project financing ad iniziativa privata.

All’amministrazione comunale di Vietri sul Mare il solo onere di un canone fisso annuo di € 300.000 nel quale è inclusa la manutenzione degli impianti ed il costo forfettario della spesa elettrica.

In questa maniera si è raggiunta la giusta quadra tra il soddisfacimento delle esigenze della collettività, la conformità alle norme ambientali, il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza, il risparmio e l’efficientamento energetico. L’intervento consente anche il censimento dell’intero impianto, la riqualificazione urbana e l’applicazione di sistemi intelligenti per la gestione del servizio di illuminazione pubblica.