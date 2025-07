VINCENZO DE LUCA: “BENE INCONTRO CON CONTE, VALUTIAMO ADESSO I NOMI”

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una iniziativa a Caserta, parla dell’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, precisando che l’intesa per le Regionali, almeno per il momento, non ha toccato il nome del candidato alla Presidenza della Regione Campania.

“Visto che c’e’ gente che si sta scalmanando, il presidente Conte ha avuto una posizione estremamente corretta, dicendo una cosa non scontata, cioe’ che prima di fare chiacchiere al vento bisogna iniziare a discutere di un programma, delle cose da fare, tenendo conto che il punto di partenza essenziale e’ il lavoro fatto in questi anni dalla Regione Campania”. Vincenzo De Luca torna cosi’ sull’incontro avuto nei giorni scorsi con il leader del M5s per discutere delle Regionali. “Al momento non si parla di nomi, questo ha detto Conte – chiarisce il presidente della Regione Campania a margine di un appuntamento a Caserta – ma si parla di cose da fare e di chi e’ in grado di farle. Poi ci si confrontera’ nell’ambito di una coalizione su tutti i nomi che sono sul tavolo, sulle esperienze e su chi e’ in grado di governare”. Per il governatore il problema “non e’ la campagna elettorale, visto anche il lavoro che abbiamo fatto, ma chi governa la Campania, perche’ ci sono molti che a Roma non hanno capito che la Regione Campania e’ la trincea piu’ impegnativa e difficile”.