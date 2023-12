ZONA COSTESTATA PAGANI-SANT’EGIDIO, CARPENTIERI: “SI APPLICA IL NOSTRO PUC”

La disciplina è stata approvata all’unanimità e prevede che, per le procedure urbanistiche già in essere o da attivarsi per la porzione di territorio che ricade nella Zona contesa tra i comuni di Sant’Egidio del Monte Albino e Pagani, si faccia riferimento agli strumenti urbanistici attualmente vigenti a Sant’Egidio. Questo in attesa dell’approvazione del PUC da parte del Comune di Pagani.”

È un passaggio importante, posto a presidio degli interessi dei cittadini che vivono nella Zona contestata, per il quale voglio ringraziare i colleghi Consiglieri regionali e, in particolare, i Presidenti delle due commissioni, gli Onorevoli Sommese e Cascone. Questa previsione normativa, naturalmente, non intralcia il percorso parallelo della proposta di legge regionale per la revisione dei confini, che a breve verrà depositata e per la quale sto lavorando insieme all’Amministrazione comunale di Sant’Egidio.