A BELLARIA PER AZZURRA LIBERTA’ 2024 LA CARICA DEI CAMPANI DI FORZA ITALIA

Saranno in tanti, dalla Campania, a raggiungere Bellaria (Rimini) nel fine settimana per l’Edizione 2024 di Azzurra Libertà, la Festa Nazionale dei Giovani di Forza Italia che, quest’anno, coincide anche con l’avvio della campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna. E, non a caso, sarà proprio nel corso dell’evento di Bellaria che Antonio Tajani presenterà, ufficialmente, la candidatura alla carica di Presidente di Elena Ugolini. Un programma articolato su 3 giorni: da venerdi’ 6 a domenica 8 quando a chiudere ci sarà l’intervento del Coordinatore Nazionale e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Dalla Campania si muoveranno in tanti, dalla Provincia di Salerno, oltre ad auto anche un autobus, messo a disposizione dei Giovani e dei simpatizzanti che vorranno raggiungere Bellaria dove ci saranno il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello, la parlamentare Annarita Patriarca, ma anche tanti dirigenti locali come il Coordinatore Provinciale di Salerno Roberto Celano, quello di Avellino Antonio D’Agostino, insieme ai giovani, guidati, per la Provincia di Salerno, dal Coordinatore Pietro Costabile. Bellaria anticipa di qualche giorno un altro importante evento per Forza Italia: l’assemblea degli europarlamentari del Ppe, in programma a Napoli, dal 22 al 24 Settembre alla quale dovrebbe prendere parte anche la Presidente della Commissione Europea Ursula von del Leyen.

