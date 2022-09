A CAVA DE’ TIRRENI UNA TRE GIORNI IN PIAZZA DEDICATA AL SIGARO TOSCANO

Una tre giorni dedicata ai sigari Toscano, ai suoi amici, ai dipendenti di MST e al suo legame con il territorio, per riannodare con fili di una memoria e di un’appartenenza storica.

Manifatture Sigaro Toscano celebra così la sua presenza centenaria nella Città di Cava de’ Tirreni, luogo di eccellenza produttiva, e la sua collaborazione con il Comune, con una kermesse di tre giorni, dal 16 al 18 settembre.

In piazza Eugenio Abbro, Manifatture Sigaro Toscano scende in campo con il suo spazio mobile del Club Amici del Toscano, dove andranno in scena incontri, dibattiti, momenti ricreativi e degustazioni delle grande eccellenze del territorio.

“Occasioni come queste ci permettono di dimostrare con orgoglio quanto sia saldo il legame con questa terra. Da anni – spiega l’amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano Stefano Mariotti – la Manifattura di Cava produce sigari aromatizzati di grande eccellenza. Cava de’ Tirreni è un nostro caposaldo, con alle spalle una storia centenaria importante. E siamo qui per ringraziare questi luoghi, le sue istituzioni, i nostri collaboratori, gli appassionati, perché vogliamo proseguire insieme questa bellissima avventura di un gioiello del made in Italy che si sta aprendo sempre più spazio nei mercati internazionali”.

“La produzione dei sigari – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – è parte importante della storia e dell’economia della nostra città da oltre 100 anni, garantendo occupazione e lavoro per generazioni di cavesi. Con questa iniziativa rendiamo omaggio alla maestria delle nostre maestre sigaraie di un tempo, che arrotolavano i sigari a mano, ma anche coloro che oggi portano avanti questa tradizione con impianti moderni e adeguando il sigaro alle nuove tendenze ed esigenze del mercato”.