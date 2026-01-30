A NAPOLI BONACCINI E SCHLEIN CON I BIG DEL PARTITO DEMOCRATICO TRA LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Si svolgerà sabato a Napoli ‘Idee per l’Italia’, organizzato da Energia Popolare, l’area Pd che fa riferimento a Stefano Bonaccini. L’incontro si terrà alla Stazione Marittima partire dalle 10. Ci saranno i capigruppo Francesco Boccia, Chiara Braga e Nicola Zingaretti. Ad aprire i lavori, oltre al saluto del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, la testimonianza di Parissa Nazari, che porterà la voce del movimento “Donna, Vita, Libertà” sull’Iran e poi su Groenlandia, Ucraina e Ue gli interventi degli europarlamentari, a partire da Christel Schaldemose, rappresentante danese e vice presidente del Parlamento Europeo.

Al centro della giornata anche le questioni sociali ed economiche: i parlamentari ragioneranno con Marco Leonardi e Azzurra Rinaldi su come garantire stipendi più alti evitando discriminazioni, e con Stefano Lo Russo e Franco Gabrielli su come costruire comunità più sicure e società più coese. Subito dopo interverrà Roberto Gualtieri, mentre nella parte finale della mattinata sono previsti gli interventi di Stefano Bonaccini e Elly Schlein.

A seguire, si parlerà delle sfide legate alla transizione ecologica e della costruzione di un nuovo welfare a difesa di sanità e istruzione pubblica, con gli interventi di rappresentanti istituzionali, a partire dai protagonisti delle ultime sfide elettorali: Antonio Decaro, Michele De Pascale, Sara Funaro, Eugenio Giani, Stefania Proietti, Mario Casillo e Silvia Salis. La chiusura é prevista per le 15:30.

Related Posts

Gennaio 30, 2026

CARLO CALENDA (AZIONE) CONTRO LE REGIONI: “COMMISSARIARE LA SICILIA PER 10 ANNI”

Gennaio 29, 2026

COMMISSIONI CONSILIARI, E’ SCONTRO TRA BRUNA FIOLA (PD) ED ENZO ALAIA (CASA RIFORMISTA) PER LA SANITA’

Gennaio 29, 2026

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA. APPROVATO IL NUOVO PIANO STRATEGICO PER LE AREE INTERNE