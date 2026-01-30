AVELLINO. POLITICA A LUTTO PER L’IMPROVVISA SCOMPARSA DI MICHELANGELO CIARCIA

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Lutto nel mondo della politica irpina. È morto Michelangelo Ciarcia, da quanto si apprende per un malore improvviso. Lo storico esponente del Partito democratico, riferimento di Venticano, imprenditore affermato, fu tesoriere del partito provinciale irpini a lungo, oltre ad essere candidato alle Regionali 2020.

Ciarcia, di recente,  è stato alla guida dell’Alto Calore nella  fase pre-concordato nelle vesti di amministratore unico, poi dimessosi a marzo 2024. È stato inoltre coinvolto con altri 13 indagati sull’inchiesta relativa ai presunti corsi di formazione professionale “fantasma” destinati ai dipendenti di Corso Europa.

