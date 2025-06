A NAPOLI GLI STATI GENERALI DELLA PREVENZIONE: BOTTA E RISPOSTA SU PRESENZA CIRIELLI

“Non so a cosa faccia riferimento il governatore De Luca, ma credo che la migliore risposta gliela abbia data la sua popolazione, i cittadini della regione Campania, con la partecipazione agli Stati generali della prevenzione a Napoli. Anche la presenza del presidente Mattarella ha spento la luce su tutte queste polemiche. Noi facciamo salute e la salute non ha colore politico”. Così Maria Rosaria Campitiello, capo del dipartimento della Prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie del ministero della Salute, in occasione degli Stati generali della prevenzione risponde alle critiche dei giorni scorsi da parte del presidente della Regione Campania. Da Campitiello anche un invito a smorzare le polemiche rispetto alla partecipazione del viceministro degli Affari esteri Edmondo Cirielli, ritenuto possibile candidato alla carica di governatore della Campania. “Mi auguro che Edmondo Cirielli non sarà il candidato a governatore della regione Campania, questo lo devo dire da compagna del viceministro Cirielli. In merito alla sua partecipazione agli Stato generali della prevenzione – ha detto Campitiello a margine dei lavori – ci sono state delle polemiche alle quali preferirei non rispondere per non dare agio alle polemiche stesse, ma vorrei dire che la salute è un diritto di tutti e non dobbiamo sporcarla con le polemiche politiche. Il viceministro degli Affari esteri Cirielli è qui presente in quanto delegato Oms. Il 19 luglio vareremo il regolamento sanitario internazionale ed era impossibile non avere un esponente del governo che parlasse anche del ruolo dell’Oms in politica estera. Quindi il ruolo di Cirielli è un ruolo di presenza assolutamente istituzionale”.

