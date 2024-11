A NAPOLI INCONTRO CON CENTRO POPOLARI, NOI MODERATI ED IL MINISTRO GUIDO CROSETTO

Sabato 23 novembre, alle ore 10.30, si terrà a Napoli al Grand Hotel Oriente (Corso Diaz, 51) l’iniziativa “Con Centro Popolare, Noi Moderati cresce”. L’incontro, che prevede i saluti introduttivi del ministro della Difesa, on. Guido Crosetto, sarà l’occasione per illustrare le ragioni fondative e i programmi del movimento, anche in vista dell’Assemblea nazionale che si terrà a Roma sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre. Introduce Riccardo Guarino, segretario provinciale Napoli di Noi Moderati, partecipano i parlamentari Mara Carfagna, Maristella Gelmini, Giusy Versace e Pino Bicchielli. Conclude il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.

