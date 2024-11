BARONISSI. ESTER SAPERE: “CON ANNA PETTA NELL’ANCI NAZIONALE ALTRA OCCASIONE DI CRESCITA”

“Con la nomina di Anna Petta, Sindaco di Baronissi, all’interno del Direttivo Nazionale dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, la nostra comunità avrà una nuova opportunità di crescita e di sviluppo, anche grazie ad una interlocuzione con altre amministrazioni comunali e con il Governo.”

Lo scrive la Consigliera Comunale di maggioranza a Baronissi Ester Sapere.

“Sono certa” continua Ester Sapere, “che questa nomina costituisce il punto di partenza per un ulteriore rilancio delle attività della nostra amministrazione. Al Sindaco Petta rivolgo, ovviamente, il mio augurio di buon lavoro ed un appello per utilizzare questa nomina all’interno dell’ANCI per creare una nuova occasione di sviluppo del territorio.”