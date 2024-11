FRANCESCO PERRETTA: “AUGURI DI BUON LAVORO AL PRESIDENTE DELL’ANCI GAETANO MANFREDI”

Sindaci ma anche Consiglieri Comunali, dai grandi centri come dai piccoli comunali dell’entroterra della Provincia di Salerno: a Torino, per salutare l’elezione alla carica di Presidente dell’Anci di Gaetano Manfredi, anche una rappresentanza del Consiglio Comunale di Salvitelle, uno dei centri della parte meridionale della Provincia di Salerno. E’ il consigliere comunale Francesco Perretta, presente a Torino per augurare buon lavoro al neo Presidente Nazionale dell’ Anci Gaetano Manfredi insieme agli amministratori di Battipaglia in particolare l’assessore Antonio Fiorillo il consigliere Pierpaolo Greco.

