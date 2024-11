ZTL E NUOVO CODICE STRADA: I SINDACI DELLA COSTA D’AMALFI INCONTRANO PIERO DE LUCA (PD)

In considerazione dell’approvazione definitiva in Parlamento e la conseguenziale entrata in vigore del nuovo Codice della Strada che prevede l’istituzione della zona a traffico limitato (ZTL) territoriale è convocata una conferenza stampa alle ore 10,30 di venerdì 22 novembre 2024 presso l’aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare.

All’incontro con la stampa saranno presenti il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, il sindaco di Cetara e presidente della Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi Fortunato Della Monica ed i primi cittadini della Costiera Amalfitana. Sarà dell’evento anche l’on. Piero De Luca.