REGIONALI 2025. EDMONDO CIRIELLI (FDI): “DE LUCA ? NON SI CANDIDERA’, CERCA ACCORDO CON IL PD”

”Vi posso garantire che De Luca non si vuole candidare, De Luca sta alzando il tiro per determinare a un certo punto chi sarà il suo successore e sarà il suo elemento di caduta, della via d’uscita o meglio una strategia”. Lo ha detto il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, a margine della presentazione del libro di Italo Bocchino, ”Perché l’Italia è di destra”, in corso a Napoli, a proposito della ricandidatura di Vincenzo De Luca alle Regionali del prossimo anno in Campania.

”De Luca è un uomo molto intelligente, sa bene che da solo sarebbe perdente e farebbe una figuraccia e questo non lo farebbe mai e deve trovare la sponda nel suo partito da una posizione di forza così come sta facendo. Alla fine farà un passo al lato e proporrà un nome suo, io sono anche convinto che il Pd dirà di sì. Sulla possibile virata della Campania a destra alle Regionali, Cirielli ha commentato: ”Io dico che la Campania vuole un rinnovamento, un cambiamento, la coalizione che saprà interpretare questa aspirazione al deluchismo sicuramente sarà quella che vincerà”.