DE LUCA E LE DIMISSIONI ANTICIPATE PER IL VOTO A MARZO. CORO DEI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA: “NON LO FARA'”

E’ un coro quello che, in questi giorni, anche attraverso dichiarazioni rubate, si alza dai banchi della maggioranza del Consiglio Regionale della Campania: “Il Presidente De Luca non si dimetterà prima della scadenza del mandato per andare al voto a Marzo”. Nessuno, tra i Consiglieri Regionali, crede a questa ipotesi; nessuno, soprattutto, la vuole perchè non hanno nessuna voglia di rinunciare a 7 mesi di carica in consiglio, con annessi e connessi. De Luca, che aveva minacciato le dimissioni se non fosse stata approvata la legge sul Terzo Mandato, probabilmente ci pensa e tiene in caldo la possibilità di chiudere prima l’esperienza del secondo mandato da Presidente ma, di certo, a frenarlo sono l’impatto che una tale scelta potrebbe avere sull’opinione pubblica ed anche la reazione dei consiglieri regionali stessi. Insomma, se lo pensa non lo dice, si guarda bene dal provocare il panico tra i banchi della maggioranza dove siedono, per lo piu’, consiglieri eletti nelle liste civiche o nei piccoli partiti, quelli che, in poche parole, potrebbe essere fondamentale per costruire la sua coalizione elettorale.

