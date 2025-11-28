A NAPOLI RIUNIONE TRA PIERO DE LUCA ED I NEO ELETTI IN CONSIGLIO REGIONALE DEL PD

Il Segretario Regionale del Partito Democratico in Campania Piero De Luca ha voluto incontrare, questa mattina, a Napoli, tutti i nuovi consiglieri regionali, tra new entry e conferme, nelle liste del Pd in tutte le Province della Campania. Un confronto durante il quale, a quanto si apprende, non si è affrontato il nodo della scelta degli assessori all’interno della Giunta del Presidente Fico dove, in ogni caso, in quota Pd, pare scontata la nomina di Mario Casillo quale Vice Presidente con una delega pesante (Trasporti e Lavori Pubblici). Con i suoi 10 Consiglieri Regionali il Partito Democratico sarà il gruppo piu’ numeroso di tutto il Consiglio Regionale ed avrà, all’interno della maggioranza di centro sinistra, un peso specifico particolare. A cominciare dalla composizione dell’Ufficio di Presidenza per il quale il Pd rivendica il ruolo di Presidente del Consiglio.

Share on: WhatsApp