MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “FALSE NOTIZIE SU MIO ADDIO A LEGA. AL LAVORO CON SALVINI E ZINZI”

“In merito ad alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, voglio precisare che non ho avviato alcuna trattativa né manifestato l’intenzione di lasciare la Lega Campania. Si tratta di ricostruzioni totalmente infondate. Continuo con impegno e lealtà a svolgere il mio lavoro politico all’interno del partito”. Così in una nota Massimo Grimaldi (Lega) neoeletto in Consiglio regionale della Campania. “La Lega – prosegue la nota di Grimaldi – in questa campagna elettorale è stata riferimento per tutto il centrodestra campano, in particolare in provincia di Caserta dove abbiamo tutti contribuito ad un risultato storico che ci ha visto sfiorare la doppia cifra e superarla abbondantemente in tanti comuni. Mi sento protagonista di questo progetto e sono sicuro saremo protagonisti nei prossimi appuntamenti elettorali. Ne sono certo anche perché conosco la determinazione di Matteo Salvini e il grande lavoro di Gianpiero Zinzi, a cui mi lega amicizia oltre che il percorso politico”.