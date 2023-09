A PAESTUM PER IL BERLUSCONI DAY CI SARA’ ANCHE IL CONSIGLIO NAZIONALE DI FORZA ITALIA

Il B-day di Paestum sarà anche l’occasione per modificare lo statuto di Forza Italia. A quanto apprende l’Adnkronos oggi il segretario nazionale azzurro Antonio Tajani ha inviato una mail per annunciare la convocazione del Consiglio nazionale del partito domenica 1 ottobre, ultima giornata della ‘tre giorni’ azzurra in ricordo della scomparsa del leader Silvio BERLUSCONI. I lavori, si legge nella comunicazione di Tajani, inizieranno alle 10 e all’ordine del giorno figura un solo punto: ”l’approvazione modifiche statutarie”.

