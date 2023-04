A POMIGLIANO SCOMPAIONO DALLE COMUNALI LE LISTE DI PARTITO DEMOCRATICO E MOVIMENTO 5 STELLE

Nella patria dell’ex leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, nel Comune di Pomigliano, in occasione della prossima tornata elettorale del 14 e 15 Maggio, scompaiono dalla scheda i simboli del Partito Democratico e del M5S che, in passato, avevano governato il centro in provincia di Napoli. Una tornata elettorale che sarà vissuta dagli elettori di quello che un tempo era un feudo inespugnabile del MS5, senza la presenza dei simboli dei principali partiti di opposizione e, con ogni probabilità, senza la partecipazione attiva dei leader dei rispettivi partiti.

