DA ROMA A ROCCAGLORIOSA: IL DEPUTATO DELLA LEGA PIERRO SI RIMETTE IN GIOCO

Sarà candidato alla carica di consigliere comunale di Roccagloriosa, il suo comune di origine e quello nel quale ha iniziato la sua esperienza politica ed amministrativa. Dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati alla campagna elettorale di Roccagloriosa, con la stessa passione e con lo stesso entusiasmo.

“Lo avevo promesso”, sottolinea Attilio Pierro in una dichiarazione rilasciata al quotidiano La Città, “dopo aver svolto il ruolo di consigliere comunale e di Vice Sindaco di Roccagloriosa negli anni passati, non potevo, una volta eletto in Parlamento, allontanarmi dalla mia terra di origine”.