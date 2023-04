COMUNALI 2023. PINO BICCHIELLI: “NOI MODERATI SARA’ LA SOPRESA DEL CENTRO DESTRA”

“Noi Moderati” sarà presente con le proprie liste e il proprio simbolo alle prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio nei due centri della provincia di Salerno più importanti chiamati al rinnovo delle proprie amministrazioni, Pontecagnano e Scafati. Negli altri comuni, ad iniziare da Campagna, invece, i candidati di Noi Moderati saranno inseriti in liste civiche.

Grande soddisfazione è stata espressa dall’on. Pino Bicchielli che ha dichiarato: “E’ motivo di orgoglio essere in campo nei due comuni più popolosi della provincia di Salerno con le liste di ‘Noi Moderati’. E’ la dimostrazione che il lavoro quotidiano sta dando i suoi frutti. Voglio ringraziare per l’ottimo lavoro politico ed organizzativo i responsabili cittadini di ‘Noi Moderati’, Filippo Sansone per Scafati ed Enzo Casola per Pontecagnano, che con il loro prezioso e attento lavoro hanno permesso alle nostre liste di essere presenti a sostegno di Pasquale Aliberti a Scafati e Giuseppe Bisogno a Pontecagnano”.

“Un ringraziamento particolare – ha continuato Bicchielli – anche ai nostri candidati che, ne sono sicuro, renderanno le nostre liste la sorpresa di questa campagna elettorale”

“Con queste liste e candidature – ha concluso Bicchielli – confermiamo una scelta di campo chiara e netta che oggi sta dando i suoi frutti a livello nazionale, fuori da posizioni equivoche che in questi giorni stanno dimostrando la velleitarietà di avventure autonome e isolate fuori dai poli tradizionali. Nei prossimi giorni sia il leader politico di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, saranno con noi a Scafati e Pontecagnano a sostegno delle nostre liste e dei nostri candidati sindaco”.

