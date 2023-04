A ROMA LA RIUNIONE DELLA DIREZIONE NAZIONALE DEL PD: ATTESA PER I VICE CAPIGRUPPO

Prima seduta della nuova direzione nazionale del Partito Democratico, nel pomeriggio di oggi, a Roma: tra i presenti non è sfuggito un sorridente Piero De Luca che, dopo le parole di Elly Schlein sul terzo mandato del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, attende di conoscere il suo destino per il ruolo di Vice Capogruppo alla Camera dei Deputati. Insieme al Consigliere Regionale Maurizio Petracca, con l’ex parlamentare Lello Topo, Piero De Luca ha seguito la relazione della Segretaria Schlein. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la decisione della assemblea dei parlamentari, sia per la Camera che per il Senato, in relazione alla nomina dei nuovi Vice Capigruppo del Partito Democratico.

Share on: WhatsApp