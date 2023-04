COMUNALI 2023. NESSUN BIG NAZIONALE IN ARRIVO IN PROVINCIA DI SALERNO

Da Scafati a Pontecagnano Faiano, passando per Campagna. Nei tre comuni con una popolazione superiore ai 15mila abitanti, almeno per il momento, non è prevista la presenza in campagna elettorale dei big nazionali dei partiti.

Per il Partito Democratico, al di là della presenza del Governatore della Campania Vincenzo De Luca – che potrebbe arriva a Pontecagnano Faiano – pare difficile che arrivi anche la Segretaria Elly Schlein.

Non è da escludere, invece, che ci possa essere – sempre a Pontecagnano Faiano – un blitz elettorale di Giuseppe Conte per sostenere la candidatura a sindaco di Zoccoli, sostenuto solo dal Movimento 5 Stelle,

Per Azione, a Pontecagnano Faiano, da verificare una presenza dell’ex Ministro Mara Carfagna, oggi Presidente Nazionale del partito di Carlo Calenda.

A Scafati, invece, dopo Cirielli, per sostenere la candidatura di Cristoforo Salvati potrebbe arrivare anche qualche ministro del Governo di Giorgia Meloni, targato Fratelli d’Italia.