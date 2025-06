A SALERNO IL CONGRESSO CITTADINO DI AZIONE CON LO SGUARDO ALLE REGIONALI 2025

Si terrà sabato 21 Giugno, a partire dalle 10:00, all’interno dei locali del Bar Moka di Salerno, il Congresso Cittadino di Azione, il partito di Carlo Calenda, guidato, in tutta la Provincia di Salerno, dal Coordinatore Provinciale Rosario Pacifico. Per Azione il Congresso Cittadino di Salerno rappresenta anche un momento importante di confronto in vista della prossima scadenza delle Regionali, con un quadro politico e delle alleanza ancora tutto da definire. Da Roma, in piu’ di una circostanza, Carlo Calenda ha ribadito un secco No alla ipotesi di sostenere la candidatura di Roberto Fico: sullo sfondo, pero’, resta l’ipotesi del Terzo Mandato per De Luca ma anche la possibilità di una alleanza elettorale, almeno sul territorio della Campania, con il centro destra.

