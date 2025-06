TERZO MANDATO. TUTTI IN ATTESA DEL SUMMIT DEI LEADER DEL CENTRO DESTRA

Potrebbe tenersi nei primi giorni della prossima settimana un summit tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Antonio Tajani per valutare l’opportunità e la tempistica del provvedimento per consentire, ai Presidenti delle Regioni, di candidarsi anche per il terzo mandato consecutivo. Un disegno di legge ad hoc da far procedere, con una corsia preferenziale, per la sua approvazione prima del 10 Agosto ? Oppure un emendamento da inserire in un disegno di legge già incardinato ? E, poi, il provvedimento riguarderà anche i Sindaci o solo i Presidenti di Regione ? Una serie di dubbi ai quali, oggi, è difficile dare una risposta ma dalla prossima settimana tutto dovrebbe essere piu’ chiaro. Solo a quel punto si chiarirà anche il quadro politico regionale in Campania, perchè è chiaro che l’approvazione della norma sul terzo mandato rimetterebbe in campo il Presidente De Luca. Nonostante il Pd ed il Movimento 5 Stelle.

