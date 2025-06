AVELLINO. IL SINDACO NARGI TRABALLA: IL CONSIGLIO COMUNALE BOCCIA IL RENDICONTO

13 voti a favore e 18 contrari: il Consiglio Comunale di Avellino non approva il Rendiconto 2024 e certifica che il Sindaco Nargi non ha piu’ la maggioranza per governare il capoluogo Irpino. E’ quanto accaduto nella serata di ieri, al termine di un infuocato consiglio comunale nel corso del quale il Sindaco Nargi ha ripercorso le tappe degli ultimi 11 mesi di amministrazione, senza, pero’, mai pronunciare la parola dimissioni. E’ probabile che, adesso, la Prefettura di Avellino invierà una diffida a tutti i consiglieri comunali per provare, entro 20 giorni, ad approvare il rendiconto. Intanto, sotto il profilo politico, non è escluso che già in giornata possano arrivare importanti novità, come le dimissioni del Sindaco che aprirebbero le porte ad un nuovo commissariamento del Comune di Avellino, fino all’appuntamento elettorale della prossima primavera 2026.

