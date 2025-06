CAVA DE’ TIRRENI. PASSA LA LINEA SERVALLI: OK ALLA NASCITA DELL’AZIENDA CONSORTILE

Nella seduta del Consiglio Comunale che si è tenuta ieri pomeriggio, mercoledì 18 giugno, è stato approvato il punto all’ordine del giorno che riguardava la presa d’atto e la ratifica dell’adeguamento normativo dell’Atto Costitutivo dell’Azienda Speciale Consortile Cava de’ Tirreni – Costa d’Amalfi (A.S.C.C.C.A.), sottoscritto in data 27.05.2024 e la modifica dello Statuto, con 14 voti favorevoli e 8 contrari.

“Il Consiglio comunale – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – si è riappropriato della sua funzione principale: gli interessi della Città. L’enorme strumentalizzazione politica a cui si è assistito sull’argomento ha dimostrato l’assoluta inadeguatezza di coloro che si propongono alla guida futura della Città. Si è dimostrato palesemente che non si ha alcuna idea di cosa significa amministrare una comunità come la nostra. Ne tengano conto i cittadini nel prossimo futuro. Per quanto mi riguarda, si consegna l’ennesimo straordinario risultato di dieci anni di impegno senza risparmio. Ringrazio La Fratellanza e Luigi Petrone in particolare, per aver compreso l’importanza del provvedimento e di averlo sostenuto, pur da posizioni politiche diverse. E ringrazio i colleghi Sindaci della Costa d’Amalfi che hanno condiviso la costituzione dell’Asccca”.

Hanno votato a favore i Partiti e i Gruppi consiliari di maggioranza (P.D. Azione, Cava ci Appartiene, Unione Popolare, Insieme per Servalli Sindaco) e La Fratellanza, hanno espresso voto contrario i partiti e gruppi consiliari di minoranza (Fratelli d’Italia, Siamo Cavesi, Indipendenti per Cava, Città in Comune, Gruppo misto).