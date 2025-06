TERZO MANDATO, TUTTO SALTATO. FORZA ITALIA CHIUDE LA PORTA AL SALVA DE LUCA E ZAIA

“Forza italia è sempre stata disponibile al dialogo e al confronto con i suoi alleati, specialmente nell’esecuzione del programma di Governo, che prevede anche di favorire l’inclusione dei migranti regolari. Il terzo mandato per i presidenti delle regioni, invece, non è parte del programma dell’esecutivo e, peraltro – come rilevano i sondaggi – trova contrari gli italiani. Per questo motivo, per Forza Italia, oggi, si mette fine alla discussione sul terzo mandato”. Lo scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

Ad infuocare il dibattito, qualche ora prima ci aveva pensato la Lega: “Prendiamo atto con grande rammarico che Forza Italia non intende ragionare sul terzo mandato, e di certo sono irricevibili scambi con cittadinanza facile o ius scholae. A questo punto, auspichiamo che il centrodestra scelga al più presto i candidati migliori”. Così il responsabile degli enti locali della Lega, Stefano Locatelli.

Infine Forza Italia, in Campania, chiede a De Luca, a questo punto, di fissare la data delle elezioni: “L’archiviazione definitiva del dibattito sul terzo MANDATO fa entrare la Campania nella stagione elettorale. De Luca ci faccia sapere quando convocherà i comizi. Solo allora il centrodestra sarà pronto per annunciare il suo candidato”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania