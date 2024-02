A SAN CIPRIANO PICENTINO AL VIA LE LEZIONI DI LEGALITA’ ALL’INTERNO DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO

“Oggi abbiamo dato il via al Progetto di educazione alla Legalità, presso l’istituto comprensivo “A. Genovesi”, diretto alle classi terze della scuola media inferiore di San Cipriano Picentino.”

Lo scrive Sonia Alfano, Sindaco del Comune di San Cipriano Picentino.

Progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, per i nostri ragazzi, per far comprendere appieno il valore della legalità coinvolgendoli in prima persona.

Il progetto si concluderà con la proiezione di un cortometraggio dove i nostri giovani saranno protagonisti .

Grazie alla Preside, al Corpo Docenti ed allo sponsor, la società “Imperato e Toro Costruzioni srl”, che hanno creduto nel progetto ed al coordinatore dello stesso dott. Sante Massimo Lamonica.