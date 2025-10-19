A TESTA ALTA. CON CASCONE CI SONO ANCHE NUNZIO SENATORE E DONATO ALONZO

E’, praticamente, definita la lista A TESTA ALTA per la Provincia di Salerno dove, insieme a Luca Cascone, ci saranno in campo anche il Vice Sindaco di Cava de’ Tirreni Nunzio Senatore e l’imprenditore del settore del beverage Donato Alonzo. Gli ultimi due nomi hanno accettato la proposta di candidatura ed hanno già avviato la campagna elettorale sul territorio in vista dell’appuntamento del 23 e del 24 Novembre. In campo, con la lista A TESTA ALTA, ci sono anche Giosi Tortora, Rosa Lampasona e Filomena Rosamilia che rappresentano la quota femminile della civica che fa parte della coalizione di centro sinistra, a sostegno della candidatura a Presidente della Regione di Roberto Fico.

