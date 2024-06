ADDIO A GENNARO MUCCIOLO, IL SOCIALISTA DI FERRO: E’ STATO CONSIGLIERE REGIONALE

Mondo della politica a lutto, in questa calda estate di fine Giugno, per la scomparsa di Gennaro Mucciolo, uno dei socialisti di ferro di tutta la Provincia di Salerno. Piu’ volte consigliere regionale, Gennaro Mucciolo, che non ha mai voluto lasciare la sua Castel San Lorenzo, di cui è stato piu’ volte sindaco, dove, negli ultimi mesi, ha ricevuto la visita di tantissimi esponenti del PSI e non solo che con lui avevano condiviso numerose avventure politiche.

Alla famiglia di Gennaro Mucciolo ed all’amico Pasquale Mucciolo le condoglianze della Redazione di Agendapolitica.it