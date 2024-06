EBOLI. L’ASSOCIAZIONE “RILANCIAMO EBOLI” ORGANIZZA LA RACCOLTA DEL FARMACO SOLIDALE

Da martedì 2 luglio sarà possibile donare, presso i pun6 di raccolta prepos6, farmaci che poi saranno distribui6 alle associazioni che si occupano di assistenza, alle case – famiglia ed alle parrocchie presen6 sul nostro territorio. L’associazione “Rilanciamo Eboli”, in collaborazione con la delegazione di Eboli dell’associazione “O.N.M.I.C.” , l’associazione “La Casa della Vecchia Signora” e l’Associazione Sociale e Culturale“ E. Massaioli”, si propone di organizzare e promuovere l’iniziativa benefica denominata “Farmaco

Solidale”.

L’iniziativa consiste nella possibilità di donare farmaci a lunga scadenza ed acquistabili senza prescrizione medica nei punti di raccolta preposti, si precisa, inoltre, che non potranno essere donare farmaci da conservare in frigorifero. Da martedì 2 luglio, infatti, presso la Farmacia Sena, sita in Piazza Carlo Mustacchio n.1, la Farmacia Tucci, sita in Piazza Borgo n.15 e la Farmacia Apicella, sita in Via Giovanni XXIII n. 102, saranno predisposti gli appositi contenitori utili alla raccolta della Epologia di farmaci sovra indicate.