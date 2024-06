AUSINO. TRATTATIVE IN CORSO: A CAVA LA PRESIDENZA, SPAZIO NEL CDA PER PICENTINI E COSTIERA AMALFITANA

In vista dell’assemblea dei soci dell’Ausino, in programma per il prossimo 3 luglio, sono in corso, tra i diversi comuni che fanno parte della società, le trattative per giungere con un accordo ben definito all’appuntamento elettorale. Pare, oramai, scontato che la Presidenza dell’ente venga lasciata al Comune di Cava de’ Tirreni, mentre una rotazione sarà applicata per i ruoli di membri del Consiglio di Amministrazione: fuori Salerno e Baronissi, secondo quello che è uno schema che circola proprio in queste ore tra gli amministratori, dentro i Comuni dei Picentini ma anche la Costiera Amalfitana, con il Sindaco di Cetara Della Monica superfavorito rispetto agli altri amministratori.

