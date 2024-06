SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “AL VIA SETTIMANA OTUDOOR FILM FESTIVAL”

Inizia la settimana dedicata ad OFF – OUTDOOR FILM FESTIVAL, giunto alla seconda edizione, che si presenta ricca di novita’, ospiti, iniziative. Un contenitore culturale di cinema, serie TV, spettacoli, eventi, musica, masterclass, confronti, giurie, attori, registi, addetti ai lavori e soprattutto giovani.

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco di San Valentino Torio.

Ed e’proprio ai giovani che si rivolge principalmente l’ offerta formativa della seconda edizione festival delle serie TV realizzato interamente all’ aperto, dal titolo SOGNA.

Ringrazio davvero di cuore l’ Associazione Soffermiamoci nella persona del Presidente Giuliano Squitieri, anche direttore artistico di OFF, e di tutti i giovani associati che, insieme alla vicepresidente Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri, realizzano un evento davvero qualificante per il nostro paese e l’ intero comprensorio.

Ringrazio l’ Amministrazione Comunale tutta per l’ incondizionato appoggio all’ evento ed in particolare gli Assessori agli Eventi e Spettacoli Enzo Ferrante e alla Cultura, Manutenzione e Patrimonio Raffaella Zuottolo per lamcollaborazione da sempre prestata.

Saranno tanto impegnati nei prossimi giorni alcuni settori dell’ Ente, per mantenere alti livelli di igiene urbana, pulizia ed ordine pubblico nel paese, per cui voglio fin d’ ora ringraziare tutta l’ Azienda San Valentino Servizi e l’ Assessore all’ Ambiente Pasqualina Garofalo, il Comando di Polizia Locale ed il Consigliere delegato alla Sicurezza Ernesto Velardo, il Servizio Manutenzione, Patrimonio e Suap nelle persone dell’ Arch. Onofrio Abronzo, i dipendenti, collaboratori ed operai tutti nonche’ l’ Assessore al SUAP e vicesindaco Rosanna Ruggiero.

Ringrazio, inoltre, tutti gli sponsor privati che hanno sostenuto l’ iniziativa ritenendola importante per la crescita economica, culturale e sociale del territorio in cui essi operano, in primis la Fondazione Banco di Napoli nella persona del direttore generale dott. Ciro Castaldo e del Presidente prof. Abbamonte.

A tutti gli sponsor saranno dedicati appositi luoghi e tempi durante il festival, per i dovuti ringraziamenti per la grande collaborazione prestata.

Saranno giorni intensi che vedranno la presenza di star internazionali come Katherine Kelly Lang (6 Luglio), Kelly Rutherford (5 Luglio), Kat Graham (4 Luglio) ma anche di ospiti italiani, attori e registi di gran livello, come Luca Miniero, Ivan Silvestrini, Valentina de Amicis, Sebastiano Somma, il cast di Mare Fuori, il cast de Il Paradiso delle Signore, nonche’ tanti protagonisti di altre serie TV.

Le serate si concluderanno tutte con spettacoli musicali e il festival si chiudera’ con il concerto del bravissimo Erminio Sinni domenica 7 Luglio alle ore 22.30.

Non vi resta che seguire la pagina fb di OFF dove troverete sempre il programma degli eventi che si terranno dal 4 al 7 Luglio.